У дитячому таборі масово отруїли дітей, шукають винних

У приватному дитячому таборі в селищі Славсько на Львівщині масово отруїлися відвідувачі. Правоохоронці вже розслідують цю справу.

Про це повідомила гендиректорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко-Тімко в коментарі «Суспільному» .

Напередодні діти почали скаржитися на погане самопочуття: нудоту, біль у животі, блювоту та проноси, що може свідчити про харчове отруєння. Це сталося в таборі, де відпочивають 130 дітей з різних областей. Як вказують джерела «Суспільного», йдеться про Friendly Camp.

Нині у Стрийській, Сколівській, Дрогобицькій та Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебувають 25 пацієнтів у стані середньої важкості. Це діти віком від 7 до 17 років з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція».

А втім, кількість шпиталізованих ще може зрости.

«Наразі працює група оперативного реагування. Поки невідомо, що їли постраждалі й що стало причиною», — сказала Іванченко-Тімко.

Правоохоронці опломбували харчовий блок, кухню, столову та комору, щоб провести додатковий огляд у таборі за участі лабораторії Держспоживслужби.

Також слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Санкція статті передбачає покарання — штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.