Майже 60% німців не стали б захищати свою країну в разі вторгнення Росії - опитування

Понад 57% громадян Німеччини заявили, що не стали б захищати свою країну у разі прямого вторгнення Росії. Такі дані оприлюднило видання The Telegraph, посилаючись на результати соціологічного дослідження.

Лише 16% респондентів висловили безумовну готовність стати на захист Німеччини зі зброєю в руках. Ще 27% опитаних зазначили, що готові допомагати обороні лише у непрямий спосіб — волонтерством чи в тилу.

На тлі таких тривожних настроїв уряд ФРН анонсував масштабне збільшення чисельності збройних сил. До 2031 року планується наростити армію з нинішніх 182 тисяч до 260 тисяч військовослужбовців. Крім того, резерв має бути розширено до 200 тисяч військовозобов’язаних.

Опитування стало холодним душем для політичного керівництва Німеччини на тлі зростання агресивної риторики Кремля. Попри плани розбудови Бундесверу, суспільна підтримка ідеї оборони країни залишається на вкрай низькому рівні.

Згідно з The Telegraph, у разі збройної агресії Росії проти країн НАТО Німеччина ризикує зіткнутися з внутрішньою кризою мотивації до оборони, що підриває її здатність виконувати союзницькі зобов'язання в Альянсі.