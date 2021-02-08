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В парламенте разрабатывают изменения в законодательство, которыми предусматривается обеспечение охраны работников приемных отделений медицинских учреждений и врачей службы экстренной (скорой) медицинской помощи.

Как передает УНИАН, об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил во время пресс-конференции «Медицинское право в Украине: состояние, проблемы и возможные последствия».

Он отметил, что юридическая, физическая и административная защита украинских медиков стали одной из самых больших проблем в системе здравоохранении. При этом народные депутаты не поддержали ряд инициатив, которые должны решить эти проблемы.

По словам Радуцкого, комитет готовит изменения в закон «Основы законодательства Украины о здравоохранении», которые частично будут решать эти вопросы. Также будет усилена уголовная ответственность за нападения на врачей.

«Будем требовать, чтобы силовые структуры, в частности, Министерство внутренних дел Украины, обеспечивали постоянную охрану врачей, особенно это касается медиков приемных отделений, врачей экстренной медицинской помощи», - добавил глава комитета.
ForUm

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