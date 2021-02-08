В 12 линейке Apple сделали свои “яблочки” прочнее по периметру, благодаря надежной рамке. По официальным заявлениям корпорации, прочность дисплея смартфона при падении увеличена в 4 раза. Известные зарубежные блогеры, сразу после выхода “двенадцатки”, взялись за сумасшедшие дроп тесты: били экран молотком, кололи им грецкие орехи, царапали ножом, роняли с высоты собственного роста.

Но давайте помнить: это все-таки девайс, для которого такие испытания не норма. Хотя эти издевательства новенькие айфоны частично прошли, что свидетельствует об их невероятной надежности вне экстремальных ситуаций.

Но чехол на iphone 12 mini все же необходим как подстраховка, и специализированные магазины готовы предоставить владельцам разные варианты: от книжек до накладок. Мы попросили экспертов из интернет-магазина мобильных аксессуаров Ecase рассказать, что можно надеть на новенький 12 айфон.

Чехлы-кошельки из кожзама

Такие книжки позволяют полностью упаковать айфон. В чехле есть отверстия для кредиток, дисконтных карт, визиток и денег. То есть, три в одном “портмоне — визитница — чехол”.

Хотя конструкция подобного чехла для айфона кажется слишком громоздкой, доступы ко всем разъемам остаются открытыми: пользуйтесь камерой, кнопками громкости, заряжайте смартфон без проблем.

Задний бампер из ТПУ

Тонкая защитная накладка плотно прилегает к смартфону, не добавляя лишнего объема. Дизайн может быть любым — однотонный, с минималистичным рисунком или яркой иллюстрацией.

Материал ТПУ (термопластичный полиуретан) устойчив к царапинам, все вырезы в чехле точны до миллиметра. Поверхность обычно матовая, не скользит в руках и по столу, оберегая от случайных падений.

Кожаный чехол

Кожаные аксессуары ни с чем не сравнятся. От тактильных ощущений и запаха кожи никогда не откажутся ценители качества. Из кожи делают чехлы для смартфонов премиум-сегмента и стоят они в несколько раз дороже силиконовых накладок.

Кожаный чехол обеспечивает надежную защиту и смотрится очень престижно. Поднятые рамки-боковушки вокруг дисплея защищают устройство от вмятин, царапин и трещин.

“К основным защитным средствам экрана дорогого девайса относятся специальная пленка и стекло. Стекло отлично справляется с ударными воздействиями, сохраняет целостность девайса даже после головокружительных падений”, — говорят в Ecase.

Чехлы ручной работы

Такие чудо-аксессуары не рекомендуют носить постоянно. Изготовленные вручную мастерицами-рукодельницами, они могут быть очень красивыми. Вышитые бисером, украшенные глиттером, с росписью акриловыми красками. Но остается вопрос качества формы-заготовки под чехол-шедевр. Важно, чтобы он был не только украшением и стильной штучкой, но и позволял добраться до порта зарядки, кнопок громкости.

“Оптимальный вариант — чехол, изготовленный специально под ваш смартфон с точностью до буковки в модели устройства”, — резюмируют эксперты.