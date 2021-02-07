также в разделеОбщество
Украинцев предупредили о непогоде 14
Президент поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов 16
УЗ завершила подъем сошедших с рельсов грузовых вагонов 14
Погода ухудшится на западе Украины, по всей стране — сильные морозы 19
Спасатели нашли заблудившегося туриста в Карпатах 10
Коронавирус в Украине за сутки подтвердили у 3370 людей 18
ГСЧС предупредила об ухудшении погоды на выходных в Украине 14
Украина направила ноту ОБСЕ 62
Нацгвардия получит еще десять французских вертолетов 24
В ВСУ вакцинацию от коронавируса начнут в конце зимы 13
В Украине задерживаются поезда южного направления 23
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 58
В Украине за сутки обнаружили более 4000 новых случаев заражения COVID-19 23
5 февраля. Картина дня 30
87-летний лыжник установил рекорд в Буковеле 28
На выходных в Украине ударят морозы 16
Зелнский о якобы запрете Булгакова: Бред космического масштаба 21
Главврача горевшей запорожской больницы отстранили от работы 119

До 2024 года государственный сервис Дія пополнится всеми необходимыми для украинцев административными услугами. Об этом в субботу, 6 февраля, заявил разработчик приложения и руководитель проекта Мстислав Баник в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, уже к апрелю в приложении будут доступны новые услуги, в частности налоговые.

«На апрель, мы можем точно понемногу говорить, что будут налоговые услуги - это то, с чем связана жизнь миллионов людей, которые являются предпринимателями, поскольку они платят налоги, ЕСВ, подают декларации», - отметил Баник.

Также, информировал он, продолжается работа над такими важными проектами, как регистрация с помощью Дії места жительства и электронного медицинского заключения.

«Общее видение наше такое, и президента Украины в частности, в том, что портал Дія - это единое окно для всего. Сейчас мы имеем кучу государственных органов со своими сайтами, кабинетами - все будет на Дії до 2024 года», - резюмировал разработчик сервиса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги