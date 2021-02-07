До 2024 года государственный сервис Дія пополнится всеми необходимыми для украинцев административными услугами. Об этом в субботу, 6 февраля, заявил разработчик приложения и руководитель проекта Мстислав Баник в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, уже к апрелю в приложении будут доступны новые услуги, в частности налоговые.

«На апрель, мы можем точно понемногу говорить, что будут налоговые услуги - это то, с чем связана жизнь миллионов людей, которые являются предпринимателями, поскольку они платят налоги, ЕСВ, подают декларации», - отметил Баник.

Также, информировал он, продолжается работа над такими важными проектами, как регистрация с помощью Дії места жительства и электронного медицинского заключения.

«Общее видение наше такое, и президента Украины в частности, в том, что портал Дія - это единое окно для всего. Сейчас мы имеем кучу государственных органов со своими сайтами, кабинетами - все будет на Дії до 2024 года», - резюмировал разработчик сервиса.