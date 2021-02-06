Всемирная федерация борьбы (UWW) сообщила о решении перенести из России Чемпионат мира по борьбе 2022 года.
Соревнования будут перенесены из Красноярска в столицу Сербии Белград, сообщили в организации.
В федерации сообщили, что решение было принято после постановления Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с которым на территории РФ нельзя проводить крупные международные соревнования.
В декабре 2019 года ВАДА отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года, но CAS сократил ее дисквалификацию до двух лет, в течение которых атлеты из РФ будут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под нейтральным флагом.
Напомним, Олимпиаду в Токио не будут переносить из-за пандемии.
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