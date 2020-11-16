Премьер-министр Японии Есихидэ Суга и председатель Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах договорились, что Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за COVID-19 пройдут следующим летом.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Kyodo News.

В ходе встречи в Токио Суга и Бах обсудили подготовку к летним играм и договорились продолжать тесно сотрудничать с целью обеспечения безопасности посетителей, поскольку количество новых случаев коронавируса продолжает расти по всему миру.

Японский премьер выразил уверенность, что игры пройдут следующим летом в столице Японии как «доказательство того, что человечество победило вирус».

После встречи Бах сказал журналистам, что уверен, что зрители смогут присутствовать на спортивных соревнованиях. Он также пообещал, что МОК активизирует усилия, чтобы обеспечить вакцинацию зрителей и спортсменов, «если к тому времени вакцина от COVID-19 будет доступна».

«Вместе мы сможем сделать эти Олимпийские игры и Олимпийский огонь светом в конце тоннеля», - добавил глава МОК.

Планируется, что Олимпийские игры-2021 пройдут с 23 июля по 8 августа. Паралимпийские - с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Как сообщал Укринформ, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год.