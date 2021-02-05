Заявлениями о «возможном влиянии» на Конституционный суд Украины в деле о соответствии Конституции Закона о переименовании религиозных организаций ПЦУ оказывает давление на власть и судебную систему.

Как сообщает Центр информации УПЦ cо ссылкой на Law.church.ua, об этом сказал глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, комментируя заявление Синода ПЦУ от 2 февраля.

«В последнем заявлении Синода ПЦУ речь идет о некоей «распространенной в открытых источниках информации о возможном незаконном влиянии. Очевидно, что именно своим заявлением Синод ПЦУ оказывает незаконное давление на судебную систему», – отметил протоиерей Александр Бахов.

Юрист подчеркнул, что «под видом заботы о независимости судопроизводства ПЦУ оказывает давление на власть и суды, провоцируя власть, через выполнение закона о переименовании, нарушить международные обязательства Украины, а также Конституцию, а Суд принять с их точки зрения «правильное» решение».

«ПЦУ не беспокоит справедливость судопроизводства, поскольку у них есть свой интерес – в этом вопросе именно они являются главным выгодополучателем. Ведь в случае принятия законного решения, которое не будет соответствовать их пожеланиям, они не получат ту выгоду, к которой стремятся – название Украинской Православной Церкви и ее имущество», – сказал глава Юридического отдела УПЦ Александр Бахов.

«Представители ПЦУ фактически объявляют миллионы верующих Украинской Православной Церкви «агрессорами», а судей предупреждают, что, принимая какое-либо решение в пользу этой части украинцев, они почему-то обнаружат себя "коррупционерами"», – сказал священник.

Призыв авторов заявления к священноначалию УПЦ «последовать Томосу об автокефалии Украинской Православной Церкви» глава Юридического отдела УПЦ назвал манипуляцией и кощунством.

«Мы наблюдаем здесь грубую манипуляцию, потому, что в томосе об автокефалии нет такого названия: «Украинская Православная Церковь». В тексте упоминаются только СЦУ и ПЦУ, но нет УПЦ. И главное – сам призыв следовать за томосом звучит кощунственно. В Церкви мы все идем за Христом. Он для нас Пастырь, за которым мы следуем и к Которому стремимся», – сказал протоиерей Александр Бахов.

Он отметил, что УПЦ использует законные и правовые способы защиты.

«Мы живем в правовом государстве и используем все законные и правовые способы защиты, для того и обращаемся в суды. Мы считаем закон о переименовании – неконституционным, поэтому было обращение в Конституционный суд, с целью его обжаловать. Если бы не было оснований, я уверен, что Конституционный суд не приступил бы к рассмотрению этого обращения», – подчеркнул юрист.

Он также напомнил в чем заключается антиконституционность этой законодательной инициативы: «Закон о переименовании не только был принят с нарушениями, а также не соответствует основному Закону государства – Конституции Украины. Он нарушает принцип автономности религиозных организаций (РО), согласно которому все РО являются самостоятельными в своем управлении и в праве выбрать то название, которое они считают нужным. Этот принцип также отражается в Европейской конвенции по правам человека и практике Европейского суда».

Протоиерей Александр Бахов обратил внимание, что данный Закон является дискриминационным: «В нем нарушается принцип равенства РО перед законом. В этом случае религиозные организации делятся на хорошие и плохие, а граждан Украины считают второсортными, потому что они являются верующими УПЦ, у которой центр управления якобы находится в «стране-агрессоре».

«На сегодня отсутствует какой-либо нормативно-правовой акт или закон, который бы обязывал УПЦ изменить свое собственное название, даже в самом законе 2662-VIII нигде это не указывается», – заключил протоиерей Александр Бахов.

Как сообщалось ранее, Синод ПЦУ 2 февраля опубликовал заявление по ситуации вокруг Закона № 2662-VIII от 20 декабря 2018 года, который обязывает Украинскую Православную церковь изменить название.

20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за проект закона, согласно которому Украинская Православная Церковь должна изменить название и указать свою принадлежность к России.

В УПЦ назвали закон антиконституционным и политическим, подчеркнув, что «Украинская Православная Церковь является Церковью украинского народа, основанная Собором Украинской Православной Церкви и зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, а ее центр находится в Киеве».

11 февраля 2020 года Большая палата Конституционного Суда Украины начала рассматривать дело о соответствии Конституции Украины закона о переименовании УПЦ.