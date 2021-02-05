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Украинцев постепенно приучают к осознанию, что противоестественные отношения между мужчинами и между женщинами являются допустимой нормой.

Фото: shutterstock/vostock-photo

Об этом глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя информацию о планах Министерства здравоохранения Украины потратить более 10 млн грн из государственного бюджета на «биоповеденческое исследование среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году», сообщает Центр информации УПЦ.

«Дело даже не в том, что Минздрав тратит деньги украинских налогоплательщиков на дела, которые непонятны и неприемлемы для большинства граждан нашей страны. И не в том, что власти могли бы найти более рациональное применение этим средствам (например, выплата помощи беднейшим слоям населения, помощь школам; молодежные спортивные проекты; закупка медикаментов и т.д.). Дело в том, что нас с вами постепенно приучают к осознанию, что противоестественные отношения между мужчинами и между женщинами является нормой, они свидетельствуют о «высоком цивилизационном сознании», - отметил архиерей.

По мнению епископа Виктора, «сам факт агрессивного навязывания ЛГБТ-идеологии и нежелание ее сторонников вступить в дискуссию и выслушать противоположную точку зрения свидетельствует об отсутствии убежденности в собственной правоте».

Владыка напомнил, что попытки разрушить основоположные ценности ведут к построению новой антихристианской модели общества.

«В конце концов, следует напомнить, что мы живем в мире, культура которого была сформирована установившимися, аксиоматическими принципами, одним из которых является принцип, что брак возможен только между мужчиной и женщиной. Закон Божий всегда был и продолжает быть в основе современной цивилизации, и упорные попытки разрушить его свидетельствуют о построении «новой» цивилизации, где уже не предусмотрено места христианской морали и христианам вообще», – заключил епископ Виктор.

Как сообщалось ранее, государственное учреждение «Центр общественного здоровья» Министерства здравоохранения Украины 1 февраля 2021 года объявило тендер на закупку услуг в сфере опросов по проведению биоповеденческого исследования среди мужчин-гомосексуалистов. На эти цели планируется выделить более 10 млн гривен.
ForUm

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