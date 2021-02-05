За прошедшие сутки, 4 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» возле Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из 82-х мм миномета и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение.

В районе населенного пункта Крымское был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону наших подразделений.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Водяного российско-оккупационные войска совершили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. Возле Павлополя оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 5 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Возле Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших защитников нет.