Составить достойную конкуренцию и громко заявить о себе без профессиональной рекламной кампании довольно сложно. Именно по этой причине и новички, и гиганты рынка прибегают к использованию наружной рекламы, в том числе рекламных щитов: https://www.outdoor-online.com.ua/places/billboard/odessa Среди изобилия инструментов, подобный способ считается самым рентабельным и эффективным.

Реклама на фасадах – особенности маркетингового инструмента

Сегодня и в небольших городах, и в крупных мегаполисах можно встретить огромное количество плоскостей для размещения наружки. К классическим вариантам относятся привычные билборды, размещенные вдоль дороги, к более изощренным – реклама на мостах и фасадах. Арендовать и использовать это пространство можно для следующих целей:

знакомство потенциальных клиентов с новым товаром или услугой;

поддержка положительного имиджа бренда;

информирование о выгодных предложениях и ценах.

Намного реже билборды используются для политической гонки, поздравления людей с предстоящими праздниками, а также продвижения определенных идей.

Как правильно заказать билборды?

Успех рекламной кампании во многом зависит от выбранных плоскостей, а также подготовки рекламного материала. В частности, на результативность влияют следующие нюансы:

Специфика локации – стоимость билбордов во многом зависит от их расположения. Как правило, цена на рекламные носители, размещенные рядом с торговыми центрами, метро и прочими местами, где есть большое скопление людей, намного выше. Сезонность рекламы – важно понимать, насколько актуален товар или услуга на данный момент. Реклама садовых инструментов зимой будет не актуальна ровно так же, как и реклама меховых изделий летом. Занятость – как показывает практика, в весеннее и летнее время билборды более всего востребованы, а потому заказ на этот период лучше делать заранее.

Многие рекламные агентства предоставляют возможность брони определенных билбордов, а также предлагают услуги по изготовлению наружки. Они помогают подобрать материалы, которые с легкостью выдерживают влагу и солнце на протяжении нескольких месяцев, а также консультируют по многим другим вопросам. К числу таких относится платформа Outdoor-Online.

Помимо аренды можно также заказать широкоформатную сольвентную печать для билбордов, рекламы на фасадах зданий, ситилайтов, скроллеров и других типах конструкций. Это позволяет подготавливать и проводить крупные рекламные кампании в сжатые сроки.