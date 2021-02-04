также в разделеМир
SpaceX запустила на орбиту еще 60 спутников Starlink 22
В НАТО готовы отвечать на агрессию России, несмотря на договоренность США и РФ 41
Локдауны привели к потеплению на планете 15
В Кремле прокомментировали санкции против телеканалов в Украине 22
Венгерские врачи заявили, что не могут рекомендовать вакцины из РФ и Китая 22
В ВОЗ не исключают утечку коронавируса из лаборатории в Ухане 12
Английский суд обязал экс-владельцев возместить £1 млн Приватбанку 11
Жителям итальянского городка запретили болеть COVID-19 19
Сурок из Пенсильвании оказался солидарен с харьковским Тимкой 26
Глава ВОЗ: Распространение коронавируса можно контролировать 17
Суд отправил Навального в колонию 95
СМИ: США выставили условия снятия санкций с «Северного потока-2» 38
Илон Маск решил уйти из Twitter 23
Меркель считает, что вакцинироваться от коронавируса придется ежегодно 14
В ЕС обновили правила передвижения и ввели темно-красные зоны COVID-19 31
Немецкая оппозиция призвала остановить строительство «Северного потока-2» 15
Российского дипломата поймали при попытке вывезти из Молдовы $60 тысяч 22
В мире зафиксировано почти 104 миллиона случаев COVID-19 9

В Европе впервые состоялся суд над иранским дипломатом по обвинению в терроризме - обвиняемый Ассадола Ассади был приговорен в Бельгии к 20 годам тюремного заключения.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Бельгийская прокуратура обвинила дипломата Ассадолу Ассади и трех других лиц в планировании нападения на митинг Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) в Париже в 2018 году.

«Этот приговор показывает две вещи: дипломат не имеет иммунитета за преступные действия ... и ответственность иранского государства за то, что могло стать кровавой бойней», - заявил бельгийский адвокат со стороны обвинения Жорж-Анри Ботье журналистам в здании суда в Антверпене.

Трое других иранцев были осуждены как соучастники на 15, 17 и 18 лет заключения соответственно.

Журналистов и представителей общественности не пустили в зал суда, который усиленно охранялся полицией и бронетехникой, над зданием кружили вертолеты полиции.

Ассади был третьим советником в посольстве Ирана в Вене. Французские официальные лица заявили, что он отвечал за разведку в южной Европе и действовал по приказу Тегерана.

Тегеран неоднократно отвергал обвинения, называя их ложными. Иран считает NCRI террористической группой.

Ассади был арестован во время отпуска в Германии и передан Бельгии, где были арестованы двое его предполагаемых сообщников с пол килограммами взрывчатого вещества TATP и взрывателем.

Согласно документам, бельгийские власти считают, что Ассади доставил взрывчатку из Тегерана в Вену коммерческим рейсом.

Франция заявила, что за сговором стоит Министерство разведки Ирана, и выслала иранского дипломата. ЕС заморозил активы иранской разведки и официальных лиц.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги