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Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения ветерану АТО Виктории Котеленец, подозреваемой в участии в деятельности террористической организации «ДНР», с содержания под стражей на домашний арест.

Как передает УНИАН, суд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Котеленец на постановление Печерского районного суда Киева о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Киевский апелляционный суд отменил это постановление и принял новое, которым избрал для Котеленец меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд также обязал Котеленец в течение действия этой меры пресечения находиться в г. Киеве по своему домашнему адресу.

Котеленец, позывной «Фортуна» - ветеран ДУК «Правый сектор» и Украинской добровольческой армии. Служила в зоне АТО в 2015-2017 годах.

19 января 2021 года Котеленец была задержана полицией в Министерстве ветеранов в Киеве, куда она специально приехала из Донецкой области, где постоянно живет с семьей, чтобы получить удостоверение УБД. В тот же день состоялся суд по избранию меры пресечения, который отправил женщину на 2 месяца в Лукьяновское СИЗО.

 Полиция подозревает Котеленец в том, что она якобы является женщиной, которая на так называемом «параде» в Донецке в 2014 году конвоировала украинских военнопленных и широко «засветилась» на фото.

28 января заседание апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы на избрание Котеленец меры пресечения в виде содержания под стражей было перенесено на 3 февраля.

Котеленец согласились взять на поруки 17 народных депутатов, а также министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. У здания суда активисты проводили акцию в защиту Котеленец.
ForUm

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