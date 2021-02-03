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За прошедшие сутки, 2 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи Пивденного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Защитнику была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось.

У Крымского оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Зайцево – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Павлополя, оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а неподалеку Водяного замечена работа вражеского снайпера.

Также неподалеку Авдеевки был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который сбросил два выстрела ВОГ-17 неподалеку позиций Объединенных сил.

Беспилотник врага был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

С начала текущих суток, 3 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.  
ForUm

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