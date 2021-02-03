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Президент Владимир Зеленский подписал указ № 43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым ввел санкции против народного депутата Украины из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. С 19 членов СНБО 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке», - сказал секретарь Совета Алексей Данилов.

Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к гражданину Украины Тарасу Козаку, юридическим лицам «Общество с ограниченной ответственностью «Ариадна ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «Новый Формат ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «ТВ Выбор», «Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «112 ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «Лидер ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «Партнер ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «Новости 24 часа», «Общество с ограниченной ответственностью «Новые коммуникации».
ForUm

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