В 2021 году в Киеве планируется создать новые уникальные гастрономические туры, которые привлекли бы больше туристов в столицу Украины. Об этом во время подписания меморандума между Управлением туризма и промоций, КП «Киевский городской туристско-информационный центр» и общественным союзом «Всеукраинская ассоциация гастрономического туризма» заявила начальница Управления туризма и промоций Марина Радова.

«Мы хотим сделать так, чтобы гастрономический туризм в столице Украины, вырос в отдельную индустрию, стал визитной карточкой города, а также органично вписался в деловой, событийный, исторический и другие виды туризма», - сказала Радова.

В рамках меморандума будут созданы уникальные гастрономические туры для горожан и гостей столицы, проведения ознакомительные семинары и тренинги, разработаны совместные проекты и программы.

По словам главы Всеукраинской ассоциации гастрономического туризма Алексея Волкова, формирование устойчивого спроса на гастрономические туры и высококачественное безопасное удовлетворение этого спроса – основная миссия начатого ​​сегодня сотрудничества, поэтому в этом важном вопросе ассоциация вполне рассчитывает на партнерскую поддержку Управления для привлечения туристов в наш город.