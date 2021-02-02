Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается, что к Нормандскому формату можно подключить США, поскольку на это требуется согласие всех участников переговоров, а Россия будет против, передает «Украинская правда».

«Что касается полноценного участия США в Нормандской формате, то давайте помнить, что есть один человек в этом формате, которое такое участие точно не сделает счастливым – это президент Российской Федерации. А формат не расширяется желаниями лишь отдельных участников. Он может быть изменен только консенсусом», – отметил он.

В то же время министр утверждает, что есть все основания полагать, что США будут еще активнее поддерживать Украину.

«Ни для кого не будет секретом, что с 2014 года США принимали активное участие в поддержке Украины против российской агрессии, и в попытках урегулировать конфликт и на Донбассе, и в вопросе незаконной оккупации Крыма. Поэтому я имею все основания чувствовать и предвидеть, что США будут еще активнее на этом треке, но в каком именно формате это будет происходить – это вопрос переговоров», – заявил Кулеба.

Как ранее сообщал ForUm, президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь президента США Джо Байдена к нормандскому формату.