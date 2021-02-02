Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен подтвердили важность стратегического партнерства между обеими странами. Об этом министр сообщил в Twitter.

«В нашей первой беседе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным», - написал он.

При этом Кулеба отметилил, что в отношениях Украины и США начинается новый день. «Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», - подчеркнул глава МИД.

Напомним, 26 января президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнив в числе прочих важных вопросов, что Америка твердо поддерживает суверенитет Украины.