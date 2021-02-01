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Назначение земного богатства - служить человеку, человек же должен быть господином над богатством, а не наоборот.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в своем воскресном обращении к православным, сообщает Центр информации УПЦ  со ссылкой на news.church.ua.

«Вся история человечества имеет главный двигатель - это богатство, это борьба за разделение земных благ. Люди убивают друг друга, ненавидят друг друга, делают зло друг другу, оскорбляют друг друга. Все это ради того, чтобы отхватить себе лакомый кусок земных благ, которые на самом деле Бог подарил нам», - отметил Предстоятель УПЦ. Также он подчеркнул, что «в современном обществе сложилась ситуация, когда люди из-за богатства сходят с ума, теряя человеческие качества».

Митрополит Онуфрий напомнил, что утверждение о том, что богатство обеспечивает человеку счастливую жизнь - ошибочно, а правильное отношение к богатству – это когда человек является его господином, а богатство его рабом.

«Но счастливым человека делает не богатство, а Бог. Если человек найдет Бога, то он будет счастлив, то ли он богат, то ли он беден. Если человек не нашел Бога, богатство становится предметом разочарования. Чем больше человек богатеет, не зная Бога, не имея с Богом связи, тем больше она несчастен. Если бы человек собрал все богатства мира и сел сверху на эту кучу, но не имел с Богом мира, не нашел Бога, то был бы самым несчастным в мире», - сказал Митрополит Онуфрий.

Также Предстоятель УПЦ рассказал, как покаяние поможет преодолеть страх и приблизиться к Богу, назвав покаяние «вакциной вечности».

 «Сегодня много говорят о земной жизни, о том, что надо делать прививки, иначе человек умрет. Однако вакцина вечности - это покаяние… Что бы человек себе не сделал, какую бы вакцину не ввел - одну, или десять, или ни одной, он все равно умрет. А если мы сделаем себе прививку вечности, введем вакцину вечности, то есть возьмем покаяние в свой труд, тогда мы будем жить вечно на небе во Христе Иисусе Господе нашем», - заключил Предстоятель.
ForUm

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