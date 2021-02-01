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Новый законопроект о военных священниках - капелланах игнорирует права военнослужащих -верующих Украинской Православной Церкви.

Фото: president.gov.ua

Проект Закона «О Службе военного капелланства» № 4626 является дискриминационным для верующих и священнослужителей, а также способствует разжиганию межконфессионального противостояния, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

В УПЦ отметили, что при разработке законопроекта были приглашены представители самых разных конфессий, кроме Украинской Православной Церкви.

«В первую очередь из-за конфессиональной предвзятости главного инициатора законопроекта - народного депутата Украины Романа Костенко, который стоит на позициях не допускать священнослужителей УПЦ к духовной опеке военнослужащих военных формирований Украины – верных УПЦ», – отметили религиозные эксперты.

В частности, в законопроекте декларируется «равенство представителей всех вероисповеданий <…> по удовлетворению их религиозных потребностей», однако фактически законопроект содержит ряд дискриминационных положений относительно верующих УПЦ.

В статье 6 законопроекта отмечается, что в Межконфессиональный совет по вопросам военного капелланства при Министерствах обороны и внутренних дел Украины входят уполномоченные от тех церквей и религиозных организаций, священнослужители которых уже занимают должности военных капелланов в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе.

Однако учитывая запрет священнослужителям УПЦ осуществлять пастырскую опеку и недопущение их на должности военных капелланов, указанные положения автоматически лишают УПЦ права на участие в таких межконфессиональных советах, несмотря на то, что представители УПЦ были членами Совета по вопросам пастырской опеки при Министерстве обороны Украины в течение всей истории ее существования.

По мнению религиозных экспертов, проект Закона «О Службе военного капелланства» не только не решает проблему дискриминации капелланов УПЦ в украинской армии, а следовательно обеспечения конституционного принципа равенства граждан независимо от религиозных убеждений, но наоборот только углубляет эту проблему.

В УПЦ считают, что принятие данного законопроекта приведет к дальнейшему разжиганию межконфессионального противостояния и формированию предвзятости в отношении верующих УПЦ.
ForUm

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