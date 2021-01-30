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В Сумах с 1 февраля вырастет стоимость проезда в частных городских маршрутках. Такое решение сегодня, 29 января, принял исполнительный комитет Сумского городского совета.

Об этом говорится на сайте горсовета Сум.

Стоимость проезда в частных маршрутках составит 7 гривен, а по маршруту в село Песчаное - 8 гривен. Для школьников 1-4 классов будет льгота - 2 гривны. До этого проезд в сумских маршрутках стоил 5 гривен.

Как пояснили в исполкоме, такое решение пришлось принять, чтобы "избежать транспортного коллапса", ведь местные маршрутчики заявили, что принятый три года назад тариф "не отвечал реалиям".

Проезд должен был подорожать уже 30 января, но местным властям удалось договориться с перевозчиками о том, чтобы не повышать стоимость проезда на выходных. Поэтому новый тариф начнет действовать в понедельник, 1 февраля.

«Несмотря на повышение тарифа в частном транспорте, цена на перевозки в коммунальном - не изменится и останутся в силе все льготы, в частности бесплатный проезд для пенсионеров и половина стоимости для учащихся 1-11 классов», - заявили в горсовете.

Напомним, в КГГА опровергли информацию о подорожании проезда в общественном транспорте.
ForUm

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