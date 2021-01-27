Повышение тарифов на проезд в муниципальном транспорте Киева городскими властями не рассматривается.

Об этом сказала заведующая сектором по связям с общественностью Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская, отвечая на просьбу прокомментировать распространенную некоторыми СМИ информацию о повышении стоимости проезда в городском общественном транспорте Киева в ближайшее время, пердает УНИАН.

«Повышение тарифов на проезд в муниципальном транспорте в настоящее время не рассматривается городскими властями. Я даже не знаю, что сейчас комментировать, потому что этот вопрос у нас не обсуждался. ... Насколько я знаю, то вопрос повышения обсуждается частными перевозчиками, потому что карантин, ограничения и они на грани банкротства. Но что касается именно муниципального транспорта, то в настоящее время вопрос тарифа не обсуждается, о повышении тарифа сейчас речь не идет», - отметила Голосинская.



