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Движение против расизма Black Lives Matter было номинировано на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом в пятницу, 29 января,  сообщает The Guardian.

Норвежский парламентарий Петтер Эйде объяснил выдвижение тем, что движение вынудило страны за пределами США бороться с расизмом в своих собственных обществах:

«Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся не только в Америке, но также и в Европе и Азии, это усиление конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью. Активисты добились огромного успеха в повышении глобальной осознанности и осведомленности о расовой несправедливости», - считает Эйде.

Он добавил, что участникам движения удалось мобилизовать людей из всех социальных групп, а не только афроамериканцев. И этим движение отличалось от своих предшественников.
ForUm

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