Курорт «Захар Беркут» в Славском, где на подъемниках регулярно застревают люди, продолжает работать вопреки предписаниям «Гоструда» из-за связей его владельцев в Киеве. Об этом пишет эксперт Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

Он рассказал о перипетиях вокруг аварийного подъемника на курорте.

«На курорте «Захар Беркут» из-за внезапной остановки подъемника застряли 14 человек. После очередной аварии «Держпраці» была проведена проверка горнолыжного комплекса. Проверка выявила грубые нарушения в эксплуатации подъемника и существенные недостатки в его техническом состоянии. «Держпраці» пошло во Львовский окружной админсуд. С просьбой запретить работу канатной дороги. Однако иск был отклонен», – отмечает Сазонов.

Эксперт озвучивает слова местных жителей, которые считают, что подъемник не закрыли только благодаря связям хозяев в Киеве.

«Местные говорят, что продолжение эксплуатации подъемника в Славском порешали через Киев. Здесь у владельцев курорта внушительные связи. Курорт продолжает работать. Сотни людей каждый день подвергаются неоправданному риску», – пишет эксперт.

По словам Сазонова, ситуация с неисправными подъемниками в Славском возникает периодически и вспоминает про аварию подъемника, которая произошла 1 января. Тогда из-за внезапной остановки на подъемнике застряли 74 человека. Среди них – беременные и дети. Они очутились в ловушке на высоте нескольких десятков метров, в обдуваемых холодным ветром открытых креслах на вершине горы. Трагедии удалось избежать только благодаря профессионализму спасателей и помощи волонтеров. За два с половиной часа всех пострадавших удалось спустить на землю.

«Инструкции по технике безопасности пишутся кровью». Мы знаем немало трагедий на горнолыжных курортах с десятками погибших и раненых. Очень бы хотелось, чтобы наши владельцы курортов, судьи и чиновники наконец открыли глаза. Вспомнили про возможные последствия своей безответственности. Но сейчас сезон, подумаешь, пару замерзших или убившихся лыжников. Спишут в статистику», – резюмирует Сазонов.