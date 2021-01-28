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Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс рассказал, что угроза новой пандемии совершенно реальна.

Он также отметил, что она может быть опасней, чем нынешняя, передает Süddeutsche Zeitung, пишет РБК.

Гейтс считает, что человечество должно готовится к новой пандемии так же, как к угрозе мировой войны. Бизнесмен призывает не жалеть миллиарды долларов для предотвращения угроз, ведь иначе потери будут исчисляться миллионами человеческих жизней.

"Эта пандемия ужасна, но следующая пандемия может оказаться в десятки раз хуже (…) Мы не готовы к следующей пандемии", — заявил Гейтс.

Он заявил, что по оценкам, потери от пандемии коронавируса в денежном выражении составят 28 трлн долларов. И добавил, что затраты на предотвращение следующей пандемии это лучший «страховой полис, который может купить мир».

Он отметил, что на сегодня неизвестно, когда будет нанесен следующий удар и какая именно инфекция может поразить человечество, например, будет ли это грипп или что-то новое и ранее неизвестное.
ForUm

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