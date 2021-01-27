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Онлайн доступен цикл бесед «Чай без церемоний» для молодежи, которая ищет ответы на важные жизненные вопросы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», ведущим передач, снятых телеканалом «Глас», стал известный православный богослов, доктор философских наук, профессор Харьковского национального университета им. В. Каразина Александр Филоненко.

Всего в цикл вошло 9 выпусков на темы о месте в жизни, выборе профессии, любви, дружбе, подлинном смысле получения образования.

Первый выпуск посвящен ответу на вопрос: Кто я? Каким взрослым хочу стать?

«Закономерно, что осознанный жизненный путь каждого начинается по вопросу «Кто я?». И речь не столько о выборе профессии, столько о правильном понимании качеств, которыми твое «Я» должен обладать. Именно поэтому в первом выпуске цикла профессор Филоненко предлагает молодежи определиться, какими взрослыми людьми они себя видят, да и вообще разобраться в понятии «взрослость», - сказано в описании к выпуску.

 

Программы сняты как встреча ведущего с молодыми инициативными людьми, которые ещё ищут место в жизни.

 Длительность каждого выпуска — от 20-ти до 40-ка минут.
ForUm

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