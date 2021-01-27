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Блаженнейший Митрополит Онуфрий встретился с сестрами Марфо-Мариинской обители милосердия и детьми-сиротами, опекуном которых является духовник сестричества протоиерей Иоанн Гориа.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, встреча состоялась в резиденции Предстоятеля на территории Киево-Печерской Лавры.

Отец Иоанн Гориа поздравил Его Блаженство с Рождеством Христовым, Новым годом и Богоявлением, а также рассказал о том, как сестры и дети провели праздничные дни. Сестры и воспитанники обители также поздравили Предстоятеля с праздниками и исполнили для него рождественские колядки и духовные песнопения.

Блаженнейший владыка поблагодарил гостей из Одессы за поздравления и колядки, также поздравил их, пожелал крепкого здоровья, вдохновения и мира, вручил рождественские подарки и благословил всех.

В Марфо-Мариинской обители несут послушание ухода за больными и немощными девушки и женщины, которые со временем смогут принять здесь и монашеский постриг. Сестричество действует в Киеве и Одессе.

 
ForUm

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