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С 1 февраля после восстановления регулярного авиасообщения пассажиры, прибывающие в Грузию, должны будут представить результат ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа.

Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, сообщает «Европейская правда».

Правило не коснется тех людей, которые полностью вакцинированы, то есть получили прививки от коронавируса в два этапа.

«Тем, кто полностью сделал прививку, предъявлять ничего не нужно. Остальные приезжих обязательно должны будут представить ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов», - пояснил Гамкрелидзе.

На данный момент решается, нужно ли будет делать повторный ПЦР-тест через несколько дней.

В Грузии с 1 февраля возобновляются регулярные полеты по всем направлениям. В первую очередь это коснется туристов из стран ЕС, Израиля и Персидского залива. Полеты будут осуществляться по всем медицинским протоколам.

Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта 2020 году из пандемии коронавируса. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. Восстановление регулярных рейсов по ряду направлений началось с середины лета.
ForUm

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