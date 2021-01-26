Акупунктура в Одессе очень популярна в наше время, но этот метод лечения, даже по сей день, окружён многочисленными мифами и загадками. Некоторые люди считают, что с его помощью можно оздоровиться и вылечит смертельную болезнь. Другие же относятся скептически, полагая, что все возможные эффекты – не более, чем результат самовнушения. В чём же правда? Реальность такова, что иглоукалывание – методология, которая активно используется на практике, но имеет чёткие противопоказания и показания к применению.

Иглорефлексотерапия, иглотерапия, акупунктура… метод китайской медицины называют по-разному, но это не меняет его сути. В процессе лечения специалист воздействует тонкими иглами на специальные точки, которые расположены на теле человека. Они связаны с определёнными органами и способны запустить механизм саморегуляции. Согласитесь, это действительно невероятно – лечебный эффект без использования химии. Иглотерапия даёт удивительные результаты в сочетании с массажем и гомеопатией.

Когда появилась иглорефлексотерапия

Учёным не известна точная дата, но некоторые считают, что иглоукалыванием занимались ещё в неолите, используя заостренные камни. Кажется, что это из области фантастики, но иероглифы, говорящие о подобном методе, датируются где-то 1600 г. до н.э. На сегодняшний день акупунктурой активно пользуются не только в Китае, но и в Азии, а также в многочисленных странах Европы, хотя она так и не получила полное признание, ведь слишком отличается от методов традиционной медицины.

Средняя длительность сеанса составляет около 35-40 минут. Она зависит от особенностей заболевания, вида точек и техники постановки игл. Может понадобиться 10-12 или большее количество процедур. Это определит рефлексотерапевт в процессе лечения.

Что ощущает человек во время акупунктуры. Опять же, всё сугубо индивидуально. Ощущения варьируют. Даже у одного и того же пациента они могут отличаться. Как правило, это:

жжение;

давление;

распирание.

Немного болезненным может оказаться сам процесс введения, что является вполне нормальным. Не бойтесь своих реакций. Для многих людей процедуры остаются малозаметными, некоторые и вовсе засыпают в процессе лечения. В целом же, пациенты прекрасно переносят сеансы акупунктуры.

Показания и противопоказания

Китайские рефлексотерапевты говорят об эффективности применения иглоукалывания. Они считают, что при помощи акупунктуры можно избавиться от многих заболеваний, их более 250 разновидностей. Это остеохондроз, и болезни сердца, почек, заболевания нервной системы.

Для некоторых людей акупунктура становится последним шансом на излечение. Они приходят к рефлексотерапевту в надежде улучшить состояние здоровья, если традиционная медицина не смогла помочь. Это неправильно, ведь любое лечение наиболее эффективно на ранней стадии заболевания, когда нужно просто нормализировать работу органов.

Иглоукалывание – не панацея. Оно также имеет противопоказания, например, высокую температуру. Его не используют:

при инфекциях и в ситуациях, требующих оперативного хирургического вмешательства;

во время беременности и после родов;

для лечения людей после 70 лет и грудных детей.

В целом же, лечение иглами совершенно безопасно и очень эффективно, что доказано многими пациентами и проверено научными опытами. Пользуйтесь услугами специалиста и, получите желаемый результат.