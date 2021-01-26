Министерство ветеранов инициирует создание Института ветеранского омбудсмена, сообщила глава ведомства Юлия Лапутина.

«За почти семь лет российской военной агрессии, к сожалению, в государстве не создано эффективного механизма правовой защиты и правовой помощи тех, кто самоотверженно защищал и защищает Украину. Ветераны, участники боевых действий имеют право на достойное обеспечение их прав, адаптации к мирной жизни и развитие собственных возможностей», - отметила министр.

По ее словам, вызывает беспокойство то, что с началом российско-украинской войны в разы увеличилось количество обращений военнослужащих, добровольцев, участников боевых действий о нарушении их прав, отсутствии качественного юридического сопровождения. Особый резонанс приобретают факты возбуждения уголовных производств в отношении защитников Украины.

Минветеранов как государственный орган будет формировать и реализовывать политику по расширению возможностей государства в защите прав ветеранов. «Именно поэтому сегодня мы на государственном уровне инициируем введение Института ветеранского омбудсмена. На него будут полагаться функции мониторинга и контроля соблюдения законных прав и интересов защитников Украины в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц», - пояснила Лапутина.