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Обязанность власти – помогать простым людям справляться с проблемами и бедностью, а не толкать к самоубийству, пусть и «легальному».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), комментируя инициированные властью проекты легализации эвтаназии в Украине.

«Сейчас первоочередная обязанность власти – облегчить участь простых людей, помочь им справиться с проблемами, вызванными кризисом, а не толкать к самоубийству, пусть и «легальному», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что любое убийство человеком человека является страшным грехом, но и в нем можно покаяться. И только для самоубийц путь покаяния закрыт, ведь, убивая себя, человек уходит в вечность нераскаявшимся убийцей, «потому нас не может не беспокоить сама возможность узаконивания самоубийства в христианской стране».

Управделами УПЦ подчеркнул, что Церковь не может оставаться в стороне относительно подобных резонансных законопроектов, поскольку «Церковь – это, прежде всего, общество верующих людей, которые являются полноценными гражданами своего государства».

«Сейчас принимается много странных законов, как, например, легализация использования «легких наркотиков» формально «в медицинских целях» (но мы все прекрасно понимаем, сколько лазеек для злоупотреблений дают многие непродуманные законы). Так и здесь – какие злоупотребления и беззакония могут произойти при формальной легализации «ассистированного самоубийства». Сейчас же, когда народ переживает не лучшие экономические времена, такие проекты выглядят просто вызывающе», - заключил митрополит Антоний.

 
ForUm

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