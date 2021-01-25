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Президент США Джо Байден в понедельник подписал указ, согласно которому трансгендерные люди имеют возможность проходить военную службу в армии страны, сообщает радиостанция Voice of America со ссылкой на заявление Белого дома.

«Президент Байден сегодня подписал исполнительный указ, учреждающий политику, согласно которой все американцы, признанные годными к службе в вооруженных силах США, должны иметь возможность служить», - говорится в заявлении, опубликованном главой новостного бюро VOA Стивом Германом, передает Интерфакс.

«Президент Байден уверен, что гендерная самоидентификация не должна быть препятствием для военной службы», - отмечают в Белом доме.

«Разрешить всем годным к службе американцам служить своей стране в униформе - это лучше решение для армии и лучше для нашей страны, поскольку всесторонняя сила более эффективна», - цитируют в Белом доме документ.

Отмечается, что данный указ «немедленно запрещает недобровольные увольнения, (...) а также отказ на продление военной службы на основании гендерной самоидентификации или по обстоятельствам, связанным с гендерной самоидентификацией».

Таким образом, «сегодняшний исполнительный указ отменяет президентский меморандум от 23 марта 2018 года, а также подтверждает отмену президентского меморандума от 25 августа 2017 года», которые запрещали службу трансгендеров в армии США.
ForUm

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