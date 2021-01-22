Министр юстиции Денис Малюська вступил в сговор с Юрием Иванющенко и Иваном Аврамовым, близкими соратниками президента-беглеца Януковича, и злоупотребляет своими полномочиями в интересах этой группировки. В частности, это касается о последних событиях вокруг рынка «Столичный». Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Телеграф.

Журналисты отмечают, что в 2015г. компания Спецстрой-монолит предоставила заем рынке «Столичный» в размере более 40 миллионов гривен. В качестве обеспечения обязательств, рынок «Столичный» передал в ипотеку павильон «Овощи-фрукты».

«Но уже в начале 2020 года, по данным журналистского расследования, рынок «Столичный» захватила организованная преступная группировка Юрия Иванющенко и Ивана Аврамова. Были незаконно изменены директора предприятия и сформированы долги перед подконтрольными компаниями Иванющенко-Аврамова на сумму более 300 млн. грн., о чем свидетельствуют данные реестра судебных решений. В течение 2020 года рынок «Столичный» не выполнял свои обязательства по возврату займа и в правление нового директора Рустема Абдукадырова был сознательно доведен до банкротства«,- говорится в статье.

Авторы материала отмечают, что сам факт неплатежеспособности и нарушения условий договора займа является основанием для применения ипотечной оговорки и возможности кредитору приобрести право собственности на имущество. Поэтому 13 января 2021 года компания Спецстрой-монолит обратила взыскание на предмет ипотеки и заключила нотариально удостоверенный договор купли-продажи, поскольку это не профильное направление кредитора.

«Но уже 14 января 2021 года рынок «Столичный» оспаривает переход права собственности на павильон к кредитору в комиссии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации Минюста. По поручению министра Малюськи дело безотлагательно, с нарушением порядка рассмотрения жалоб, назначается к рассмотрению на 21 января. 21 января Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации, с нарушением порядка рассмотрения жалоб, а также Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» принимает решение в форме заключения об отмене всех регистрационных действий. Вероятно, указанный вывод был заранее подготовлен и согласован Министром юстиции, Иваном Аврамовым и Юрием Иванющенко. При этом, компетенция Министерства юстиции Украины относительно признания недействительным или отмены сделок, тем самым отмена права собственности, на основании которых приняты обжалуемые решения, законодательством не определена», - говорится в статье.

Авторы материала добавляют, что с Единого государственного реестра судебных решений усматривается, что Постановлением Белоцерковского горрайонного суда Киевской области от 15 января 2021 года был наложен арест на павильон «Овощи-фрукты», а также запрещено Министерству юстиции Украины осуществлять любые регистрационные действия в отношении этого павильона.

«Несмотря на это, Министр юстиции Денис Малюська готов совершать уголовные правонарушения и отменить на пользу организованной преступной группировки Юрия Иванющенко и Ивана Аврамова любые регистрационные действия в Реестре недвижимого имущества в Украине», - резюмируют журналисты.