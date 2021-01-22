Вопрос о том, как правильно выбрать фотообои на стену, какому производителю отдать предпочтение и чем лучше всего украсить жилой или рабочий интерьер, всегда был и остается актуальным: задаются им, в частности, те, кто запланировал ремонт. К задаче выбора идеально подходящих фотообоев можно подключить специалиста-дизайнера, который расскажет о самых модных, самых стильных, находящихся в тренде решениях и поможет подобрать то, что как нельзя лучше подходит для конкретного пространства.

Что заслуживает внимания при выборе фотообоев?

Некоторые полагают, что смотреть необходимо только на производителя и если он известен и предлагает широкий ассортимент, то смело можно выбирать именно его. На самом деле обращать внимание нужно на технологию нанесения печати на обои: самым передовым методом на сегодняшний день является латексная печать - именно такие фотообои можно без опасений использовать внутри помещений. Любые другие цифровые методы печати являются токсичными, причём об этом расскажет далеко не каждый продавец: его основная задача - реализовать товар как можно большему количеству покупателей и именно поэтому современным потребителям следует самостоятельно ознакомиться с актуальной информацией, после чего приобретать только экологичные настенные декорации без запаха. Технология латексной печати была запатентована компанией HP и сегодня активно используются во всём мире.

Фотообои для спальни, гостиной, столовой, рабочего кабинета - это стильно и современно

Есть мнение, что декорации во всю стену - это пережиток прошлого, который сегодня могут выбрать лишь любители классических решений. На самом деле фотообои, произведенные с соблюдением всех требований и стандартов, переживают сейчас новую волну популярности. Дело в том, что благодаря им всего за считаные часы можно преобразить любой интерьер, сделать его гораздо более интересным и привлекательным. Изучив каталог фотообоев, получится в кратчайшие сроки создать неповторимое пространство, которое без слов расскажет о безупречном вкусе тех, кто в нём проживает или работает. Что касается цены высококачественных экологичных фотообоев, то она варьируется, однако в целом оказывается вполне доступной. Все затраты очень быстро окупаются теми бонусами и преимуществами, которые можно получить в результате. Еще 10-15 лет назад считалось, что для того, чтобы преобразить пространство, вдохнуть в него другое настроение, необходимо начать дорогостоящий ремонт. Сегодня можно приобрести экологичные фотообои и без каких-либо затрат изменить привычные помещения до неузнаваемости!