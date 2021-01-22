также в разделеРелигия
В УПЦ обеспокоены методами вакцинации против COVID-19 6
В УПЦ считают, что легализация оружия в Украине приведет к опасным последствиям 3
В Италии священник УПЦ совершил первую Литургию для новосозданной общины в регионе Тоскана 5
Епископ УПЦ рассказал, для чего необходимо крещение 14
В Остроге верующие УПЦ отпраздновали 500-летие основания кафедрального собора 9
Митрополит УПЦ рассказал, почему не сработал план Порошенко по переводу общин УПЦ в ПЦУ 12
В УПЦ назвали претензии Варфоломея на власть во Вселенской Церкви ничем не обоснованными 17
В столице 21-22 января откроют для поклонения мощи преподобного Ионы Киевского 22
На Харьковщине освящена часовня УПЦ 11
В РПЦ считают, что отношение к COVID-19 и вакцинации не может разделять Церковь 10
Митрополит Антоний рассказал, что поможет обрести счастье среди суеты 9
Управделами УПЦ заявил, что приезд Патриарха Варфоломея в Украину негативно повлияет на общество 68
Митрополит Онуфрий окропил верующих и освятил реку для тех, кто решил окунуться - репортаж 17
Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра на Оболони 77
В праздник Богоявления Предстоятель УПЦ рассказал о великой силе святой воды 23
В сети доступен текст службы Крещения Господня с переводом и объяснениями 15
Митрополит Арсений рассказал, как милосердие приближает к Богу 10
В УПЦ заявили о постоянном увеличении уровня агрессии по отношению к Церкви и ее верующим 18

Архиепископ Евлогий обсудил с сотрудниками Днепропетровского офиса ОБСЕ вопросы, связанные с COVID-19 и нарушениях прав верующих УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Днепропетровской епархии, встреча прошла в формате видеоконференции. 

«Собеседники обсудили вопросы: о влиянии эпидемии коронавируса на церковную жизнь в Украине и, в частности, на формы проявления религиозности в различных конфессиях; об эффективности карантинных ограничений для упреждения распространения коронавирусной инфекции среди духовенства и паствы Украинской Православной Церкви; о доступности санитарно-противоэпидемической обработки для храмов и монастырей УПЦ и их обеспеченности средствами индивидуальной защиты от коронавируса; о попытках использования административного ресурса, привлеченного для борьбы с коронавирусной инфекцией, для давления на священнослужителей и прихожан Украинской Православной Церкви, направленного на принуждение их к отказу от своей канонической церковной принадлежности в пользу Православной Церкви Украины», - отметили в пресс-службе епархии.

Кроме того, характеризуя динамику межконфессиональных отношений на Днепропетровщине на фоне пандемии, владыка констатировал, что позиция Днепропетровской епархии УПЦ остается стабильной: в 2020 году переходов ее религиозных общин в ПЦУ не было.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги