Для того, чтобы быть православным, недостаточно просто быть крещённым, важно жить полноценной церковной жизнью.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «ФОМА в Украине», об этом сказал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в своей колонке на blogs.korrespondent.net.

По его словам, хотя 80 % жителей Украины и считают себя православными, лишь менее 3 % граждан принимают участие в богослужении раз в неделю, из них — приблизительно 1,5 % ведут более-менее постоянную церковную жизнь.

«Почему так? Дело в том, что в силу различных причин (гонения советской власти на Церковь, отсутствие надлежащего воспитания, разнообразные расколы и т. д.) в нашем народе сложилось устойчивое убеждение: крещенный — значит православный, то есть для того, чтобы считаться верующим человеком, достаточно креститься. Именно так львиная доля наших сограждан привыкла определять свою религиозную принадлежность», — написал архиерей.

Однако крещение — недостаточное условие для наследия Царства Небесного (попадания в рай) и даже не гарантия церковности.

«На самом деле это только вступление в Церковь, — продолжил владыка Виктор, — первая ступенька…Условием воскресения является не только крещение, но и Таинство Причастия. Фактически, ради участия в этом Таинстве мы и крестим своих детей. Святитель Киприан Карфагенский, живший в середине ІІІ века, писал: "Не обленитесь приступать к чаше жизни, бессмертия, любви и святыни, но приступайте со страхом Божиим и верою. А кто не хочет и не радеет об этом, тот не любит Иисуса Христа, тот не получит Духа Святого, и, следовательно, он не войдет в Царство Небесное"», — отметил архиерей.

Он также привёл слова праведного Иоанна Кронштадтского (ХХ век), о том, что через Таинство Святого Причастия «Господь входит в грешную душу и испепеляет в ней все беззакония, и делается душа человека домом Божиим...» «Литургия — это дивный подарок Иисуса Христа. Литургия — это мост, по которому можно пройти в жизнь вечную. Помните: это завещание Иисуса Христа! Идите этим золотым мостом, который спасет от пропасти ада. Не слушайте, возлюбленные, тех людей, которые бегут от чаши Спасителя... Люби́те Божественную литургию, считайте для себя потерянным тот день своей жизни, в который не удалось быть за литургией, особенно в праздник», — писал святой Иоанн.

«Можно было бы привести ещё огромное количество цитат из Евангелия и творений святых отцов, которые чётко свидетельствуют, что именно к участию в Евхаристии всех нас любезно призывает Церковь. А Таинство Крещения — это первый и чрезвычайно важный шаг к этому… Вспомним, что все мы — православные христиане, по словам Священного Писания, "во Христа крестились и во Христа облеклись". И сделали это для того, чтобы стать частью Его Тела и наследовать жизнь вечную», — призвал епископ Виктор.