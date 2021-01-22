В случае легализации оружия рядовые украинцы могут стать беззащитными мишенями, а страх за будущее приведет к массовому вымиранию как нации.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Кто сможет покупать это оружие? Явно не те люди, которые действительно нуждаются хоть в какой-то защите. Тот, кто сможет его купить, сможет купить и любое нужное для себя решение. Чего добиваются депутаты? Чтобы наша страна стала Клондайком для любителей безнаказанно пострелять в людей? Но мишеней для этого осталось и так уже слишком мало», - написал владыка.

По мнению архиерея, легализация оружия при параличе правоохранительной системы даст преступникам еще больше ощущение безнаказанности, что видно по нападениям на священников в Запорожье, «когда на улице любой желающий может спокойно подойти и ударить священника ножом в голову, как это случилось с нашими священниками, зная, что его не будут даже искать».

В таких условиях страх за будущее детей в Украине еще больше снизит рождаемость, которая уже сейчас значительно ниже смертности, что в ближайшем будущем повлечет за собой вымирание украинцев как нации.

«Но разве думают об этом крикливые «патриоты», которые ненавидят соседей и при этом в упор не хотят видеть, как их хозяева добивают собственный народ», – подытожил митрополит Лука.