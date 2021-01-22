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Государственное бюро расследований задержало начальника территориального отдела полиции Харьковской области за получение им неправомерной выгоды в сумме 40 тысяч гривен (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным пресс-службы бюро, подполковник полиции вымогал у местного гражданина, который занимался лесозаготовкой, переработкой и продажей древесины, 40 тыс. грн неправомерной выгоды за непрепятствование его предпринимательской деятельности и помощь в проблемных вопросах, которые могли возникать у предпринимателя.

9 января 2021 по требованию полицейского в его служебном кабинете потерпевший передал первую часть неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. гривен.

21 января ГБР задержало полицейского в порядке ст. 208 УПК Украины, после получения им второй части определенных денежных средств в сумме 20 тыс. гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.  
ForUm

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