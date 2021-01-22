Правоохранители устанавливают обстоятельства драки с участием представителей СМИ на столичном Печерске.
Данное событие не связано с профессиональной деятельностью пострадавших, сообщила пресс-служба киевского главка.
Вчера вечером в полицию поступило сообщение от представителей СМИ о конфликте на улице Евгения Коновальца. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Правоохранители установили, что трое журналистов возвращались домой. Между домами на улице Евгения Коновальца между ними и неизвестными лицами возник конфликт, в результате которого неизвестные нанесли телесные повреждения представителям СМИ и скрылись.
На месте происшествия журналисты предоставили объяснения правоохранителям и обратились за медицинской помощью в больницу. Двое пострадавших написали заявления о совершении правонарушения.
По факту происшествия начато уголовное производство по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех участников события.
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