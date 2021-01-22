В День Соборности, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти президента УНР Михаила Грушевского.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, Зеленский возложил букет цветов к подножию памятника выдающемуся государственному деятелю. Также у мемориала была установлена корзина цветов.

В церемонии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Кроме того, в связи с годовщиной трагической гибели активистов Революции Достоинства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского возложены цветы от президента на местах гибели Героев Украины на ул. Грушевского в Киеве.

Также на Аллее Героев Небесной Сотни от имени Зеленского установлена корзина цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Революции Достоинства.