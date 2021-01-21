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В 15:03 на улице Нижняя Гиевская в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. 15 человек погибли, 9 - госпитализированы.

Пострадавшее от пожара в Харькове заведение для престарелых не имеет разрешительных документов.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по ряду дел относительно событий Революции достоинства, заявив о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерть по меньшей мере одного протестующего.

Европейский суд по правам человека признал, что Россия виновна в ряде нарушений прав человека после оккупации Южной Осетии и Абхазии, но не несет ответственности за эти регионы во время российско-грузинской войны.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратился в Конституционный суд с рекомендацией рассмотреть вопрос соответствия Александра Тупицкого должности судьи КСУ. 

Кабинет Министров и мэры украинских городов договорились разработать проект совместного меморандума о неповышении тарифов на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне.

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий просит президента Владимира Зеленского повлиять на Управление госохраны с тем, чтобы оно разблокировало работу суда.

Кабинет Министров Украины во время внеочередного заседания 21 января одобрил проект распоряжения об освобождении от должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого согласно поданному заявлению.  Патрульные полицейские остановили заместителя вице-премьер-министра, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского Виталия Немилостивого по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. Немилостивый отказался оформлять протокол, пытался уйти с места инцидента и даже устроил потасовку с патрульными.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (№4335).
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