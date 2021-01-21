Кабинет Министров и мэры украинских городов договорились разработать проект совместного меморандума о неповышении тарифов на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне.



Соответствующее решение было принято 20 января в ходе совещания по вопросам тарифной политики в сфере централизованного теплоснабжения, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Участие в совещании приняли члены Ассоциации городов Украины под председательством Виталия Кличко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, и. о. министра энергетики Юрий Витренко, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко, председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, председатель правления НАК «Нафтогаза» Андрей Коболев, народные депутаты и другие.

Со стороны Ассоциации городов в совещании приняли участие городские головы Винницы Сергей Моргунов, Кривого Рога Константин Павлов, Мариуполя Вадим Бойченко, Кропивницкого Андрей Райкович, а также первый заместитель городского головы Харькова Александр Новак.

«Все ветви власти объединились, чтобы защитить людей от неконтролируемого роста тарифов. Мы ценим, что общее решение с главами городов содержит пункт о неповышении тарифов на отопление и горячую воду для украинцев. Благодарен всем участникам совещания за конструктивное сотрудничество. В настоящее время коронакризиса всем нам важно поддержать наших граждан», - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Участники встречи договорились разработать проект совместного меморандума, который будет регламентировать следующие договоренности:

1. Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными.

2. Проведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед НАК «Нафтогаз», образовавшаяся из-за разницы между выручкой ТКЭ и тарифной выручкой (так называемая «разница в тарифах»).

3. Теплокомуненерго смогут заключать годовые договоры с НАК «Нафтогаз» по выгодной цене.

«Нам удалось достичь понимания с центральной властью относительно необходимых шагов для недопущения кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов», - отметил Кличко.

Премьер-министр по итогам совещания дал поручение министру развития общин и территорий Алексею Чернышеву, и. о. министра энергетики Юрию Витренко, председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку, председателю правления НАК «Нафтогаз» Андрею Коболев до 25 января при участии Ассоциации городов Украины и заинтересованных органов государственной власти подготовить и подать Кабинету Министров проект меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и горячей воды в Украине.

Как ранее сообщал ForUm, 18 января Кабинет Министров утвердил решение, согласно которому устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

19 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о снижении тарифов на распределение газа для 14 операторов газораспределительных сетей.