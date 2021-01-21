Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий просит президента Владимира Зеленского повлиять на Управление госохраны с тем, чтобы оно разблокировало работу суда.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте суда.

Он утверждает, что сотрудники УГО брутально нарушили конституционные и законодательные предписания, блокируя деятельность КСУ.

По его информации, к блокированию работы суда был задействован спецназ УГО «Булат».

Тупицкий отмечает, что сотрудники УГО 19, 20, 21 января не допускали въезд авто отельных судей на территорию, а его самого, кроме указанных дат, не допускали еще и 30 декабря.

При этом, по его словам, сотрудники УГО не предъявили никаких документов, а ссылались на «устный приказ».

В связи с этим Тупицкий вместе с другими судьями написали заявления в прокуратуру. Глава КСУ просит президента, который назначает руководителя УГО, повлиять на ситуацию с тем, чтобы судьи могли выполнять свои полномочия. Также Тупицкий просит привлечь к ответственности руководителей УГО, причастных к блокированию работы суда.

Также Тупицкий просит Зеленского созвать заседание СНБО.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля.

19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Позже в этот день следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому.

В ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследовать производства к нему. Сам Тупицкий вызвал на место событий полицию из-за препятствования выполнению им служебных обязанностей.