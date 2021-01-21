Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратился в Конституционный суд с рекомендацией рассмотреть вопрос соответствия Александра Тупицкого должности судьи КСУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь комитета, народный депутат от фракция «Голос» Роман Костенко.

По его словам, на заседании комитета ВР по нацбезопасности 20 января было рассмотрено обращение комитета в Конституционный суд Украины с рекомендацией рассмотреть вопрос соответствия Тупицкого должности судьи КСУ.

«Основанием такого обращения стала информация, которая распространяется о нем в СМИ, в том числе об участии в преступлениях», - отметил Костенко.

При этом он заявил, что члены фракции «Голос» воздержались от голосования за направление этого обращения в суд. «Мы считаем, что оценку такой информации должны предоставлять правоохранительные органы. По нашему мнению, это не входит в сферу ведения комитета», - добавил Костенко.

По его словам, фракция считает, что кризис доверия к Конституционному суду нужно решать в любом случае, однако это должно происходить в законный способ.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля.

19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Позже в этот день следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому.

В ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследовать производства к нему. Сам Тупицкий вызвал на место событий полицию из-за препятствования выполнению им служебных обязанностей.