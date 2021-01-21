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В Остроге отметили 500-летие Богоявленского собора.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Ровенской епархии, праздничную литургию по случаю юбилея Богоявленского собора в Остроге возглавил викарий Ровенской епархии УПЦ епископ Дубенский Пимен (Воят).

На праздничном богослужении присутствовал митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей (Ващук).

По историческим данным, собор на Замковой горе в Остроге в начале XVI века заложил рядом с родовым замком князь Константин Острожский, известный как ярый защитник православной веры. Датой возведения собора считается 1521 год.
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