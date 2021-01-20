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В Харьковской области освятили часовню-купальню Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Изюмской епархии,  митрополит Изюмский и Купянский Елисей совершил освящение часовни-купальни в честь святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна близ с. Малая Камышеваха Изюмского района Харьковской области.

Архиерей представил к награде ктитора часовни, главу Изюмской районной государственной администрации Яниса Никифорова – он удостоен ордена Украинской Православной Церкви в честь святого великомученика Георгия Победоносца.

В 50-х годах ХХ века возле с. Малая Камышеваха забил источник, многие люди приезжают сюда за водой. Стараниями благодетелей это место было облагорожено и построена часовня-купальня.

 
ForUm

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