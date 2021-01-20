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Собаки возвращаются в Белый дом после четырех лет отсутствия. Когда Джо и Джилл Байден заедут в имение 20 января в статусе президента и первой леди, их собаки Мейджор и Чемп переедут вместе с ними, сообщает Радио Свобода.

Президент США Дональд Трамп был первым президентом со времен Эндрю Джонсона в 1860-х, который не имел собаки, кота или иного домашнего любимца в Белом доме. Президент Калвин Кулидж даже имел домашнего енота в 1920-х.

Немецкая овчарка Мейджор станет первой известной собакой из приюта в истории Белого дома. В ноябре 2018 Байдены забрали его из Делаверской гуманной ассоциации.

Чемп также является немецкой овчаркой. Он присоединился к семье Байденов в 2008 году.

Предыдущим четвероногим жителем Белого дома была португальская водяная собака Бо. Бывший президент США Барак Обама пообещал пса своим дочерям Саше и Малии во время речи после победы на президентских выборах 2008 года. Бо стал подарком семье Обамы от сенатора Теда Кеннеди в 2009 году.

Через четыре года президентская семья завела второго собаку этой же породы – Санни. По данным Американской ассоциации продуктов для домашних животных, в 2019 году около 67 процентов всех американских домохозяйств имели домашнего любимца. За десятилетие до этого эта цифра составляла 56 процентов. Пандемия COVID-19 стала толчком заводить домашних животных. Во время локдаунов из приютов начали брать на 15 процентов больше животных.
ForUm

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