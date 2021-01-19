Морозное солнечное утро в столице. Сотни людей вереницами движутся по набережной Оболони к Днепру, ведь именно здесь, по уже сложившейся традиции, в день Крещения Господнего Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий совершает чин Великого освящения вод.

На термометре «минус 18», мороз обжигает, однако это не становится помехой для жителей и гостей Киева, которые настроились на совместные молитвы в праздник Богоявления.

В уютной коляске, закутанная с ног до головы, мирно спит годовалая девочка.

«В этом году, конечно, выдались настоящие крещенские морозы, но это нас нисколько не пугает, - рассказывает мама малышки Ирина Зеленкова. - Это действительно великий праздник для всех православных, но знаете, сейчас, лично для меня, он приобретает особый смысл. В связи с этим коронавирусом, карантином, всеобщей паникой в обществе. Хотелось бы, чтобы Господь даровал нам успокоение души, отпустил грехи и люди снова смогли общаться и ходить в храмы без всяких ограничений и опаски. Почему-то верится, что в этом году как раз все изменится в лучшую сторону».

Раскатистый звон колоколов Свято-Покровского собора мощным гулом пронизывает застывший морозный воздух, создавая особое ощущение праздника. Сотни православных верующих собрались у кромки воды, в ожидании архиереев УПЦ.

Ближе к полудню, в праздничном облачении, к берегу Днепра спускается Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий, чтобы совершить чин освящения воды. Кажется, будто мороз ему нипочем. И действительно: в кругу верующий людей, кажется, будто холод совершенно отступает.

Православные обступают Предстоятеля УПЦ, желая получить благословение.

Митрополит Онуфрий возглавил чин Великого освящения вод и трижды погрузил крест в воды Днепра, после чего он выпил святую агиасму (вода, освященная в день праздника Богоявления) прямо из реки и умылся крещенской водой. Его примеру последовали митрополит Антоний и епископы УПЦ.

Совершив освящение вод Днепра, Блаженнейший обратился с напутственным словом к верующим.

«Сегодня мы освятили воду в память священного события, и эта вода имеет великую силу. Она несет большую божественную благодать, которая помогает человеку достойно проводить свою земную жизнь. Помогает человеку побеждать грех, помогает совершенствоваться в своих христианских добродетелях. Пусть Господь благословит всех нас и каждый пусть возьмет эту воду в свой дом и окропит свое жилище и все, что он имеет, потому что Святым Духом всякое творение Божие живится. Пусть Господь благословит нас, нашу украинскую землю, наш украинский народ и даст нам ту силу, которая поможет победить все трудности, сложности, которые сегодня волнуют не только Украину, но и весь мир. С праздником Крещения Господнего», - поздравил митрополит Онуфрий.

В этом году, по сравнению с прошлым, желающих окунуться в прорубь на набережной Днепра было значительно меньше - слишком сильный мороз. Тем не менее, такие люди нашлись.

«Конечно, холодно, но эта традиция, которая сохраняется каждый год, - делится своими впечатлениями киевлянин Владимир Попович. - И дело не только в том, чтобы искупаться в водах Днепра. Просто мне нравится эта торжественная и благостная атмосфера праздника, когда освятить воду приезжает Блаженнейший, дает свое напутственное слово, когда сотни людей собираются во имя Христа. Честно говоря, из-за карантина, думал мало кто придет, побоятся, но людей, как видим, много. А чего бояться? Дистанцию все соблюдают, все организованно. Радует, что для многих киевлян начало нового года - это не только глинтвейны и елки, а прежде всего, Рождество, Крещение и молитва».

Ранее, сегодня утром, предстоятель УПЦ возглавил Божественную литургию в Киево-Печерской лавре.

Анастасия Горобец, Центр информации УПЦ - для Подробности.

Фото: Центр информации УПЦ, фейсбук епископа Виктора (Коцабы), фотограф Оксана Маматова, о. Серафим Росоха.