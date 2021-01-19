Береговский районный советом своим решением от 29.12.2020 признал утратившими силу решения о региональном языке Береговского и Виноградовского районных советов Закарпатья.
Об этом говорится в письме Закарпатской областной прокуратуры на имя уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, сообщила пресс-служба омбудсмена.
«Таким образом, все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменены», - говорится в письме.
Напомним, ранее решением Солотвинского поселкового совета Закарпатской области от 22.12.2020 отменено решение Нижнеапшанского сельского совета от 14.08.2012 «О признании английского языка региональным языком».
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