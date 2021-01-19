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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предложила разработать единый проект документа, в который бы вошли предложения обеих сторон конфликта на Донбассе и модератора от ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что сегодня, 19 января во время заседания Политической подгруппы ее координатор Посол Пьер Морель представил свой анализ предложений украинской и российской стороны относительно дальнейших шагов по решению конфликта (украинский «План совместных шагов» и замечания российской стороны).

«Украинская делегация выступила с предложением к Морелю разработать единый проект документа, в который вошли бы предложения обеих сторон и модератора от ОБСЕ. Вопросы, которые обсуждались сегодня, станут предметом дальнейшего рассмотрения во время общего заседания ТКГ 21 января», – сказано в сообщении.
ForUm

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